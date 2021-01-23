На Украине сообщили о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов

Десятки украинских предприятий обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы обращения попросили правительство посодействовать выполнению постановления Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), принятого 16 января 2021 года. В соответствии с документом, ГП «Гарантированный покупатель» должен направлять на погашение долгов не менее половины средств, полученных от НЭК «Укрэнерго» в рамках кредитов, которые предоставляют банки под гарантии государства.

Речь идет о сумме не менее 180,5 миллиона долларов, благодаря чему «Энергоатом» сможет частично рассчитаться с предприятиями. Это позволит своевременно выплатить заработную плату своим работникам, оплатить налоги и не останавливать производственную деятельность.

В апреле прошлого года ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины предупредила об угрозе ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля». Как указывают представители ассоциации, ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с необходимыми разрешениями.