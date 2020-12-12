На Украине отключился энергоблок АЭС

Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети после срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщила в субботу, 12 декабря, пресс-служба «Энергоатома», передает РИА Новости.

«Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Причина отключения энергоблока №1 выясняется», — пояснили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС находится в пределах нормs. На станции работает энергоблок №2. Третий и четвертый проходят плановый ремонт.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок Белорусской АЭС вновь запустят в ближайшие несколько дней после планового отключения для отладки систем. Станция была построена за счет российских инвестиций и запущена 7 ноября. Литва прекратила все торги электроэнергией с Минском, сравнив ситуацию с современным Чернобылем.