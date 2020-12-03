Реактор Белорусской АЭС остановили

Реактор Белорусской атомной электростанции (АЭС) в Островце остановили. Остановка плановая, сообщили «Интерфаксу» в министерстве энергетики Белоруссии.

Отключение первого энергоблока и остановка реактора потребовались для тестирования всех систем оборудования. Это необходимый для запуска процесс, он продлится до 11 декабря.

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Президент Александр Лукашенко подписал указ о вводе АЭС 1 декабря. По плану, в 2021 году введут в эксплуатацию первый блок, который уже подключен к сети с начала ноября, но останавливался для замены трансформаторов на несколько дней. Запуск второго блока намечен на первое полугодие 2022 года.

Ранее Литва заявила, что сделает все возможное для остановки станции. Официальный Вильнюс считает, что АЭС в Островце опасна, несмотря на то что эксперты МАГАТЭ неоднократно подтверждали ее соответствие стандартам. Президент Гитанас Науседа называл станцию «современным Чернобылем», в стране проводятся учения по отработке сценария ядерной катастрофы.

3 ноября после включения первого энергоблока в сеть Литва приостановила все торги электроэнергией с Белоруссией. Аналогичным образом поступили Латвия и Эстония. Бойкот стран Прибалтики также связан с непризнанием итогов выборов президента Белоруссии.