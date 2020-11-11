Литва потребовала от Белоруссии подробностей о ядерной безопасности БелАЭС

Министерство иностранных дел Литвы направило Белоруссии ноту, в которой потребовало подробной информации о ядерной безопасности Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), сообщается на сайте ведомства.

«От Белоруссии требуется незамедлительный ответ относительно инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечение ядерной безопасности», — прокомментировал МИД Литвы сообщение о том, что БелАЭС вынуждена была приостановить работу из-за необходимости замены оборудования.

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Ведомство потребовало остановить работу БелАЭС до тех пор, пока не будут выполнены «самые высокие стандарты ядерной безопасности».

10 ноября представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Олег Соболев заявил, что БелАЭС приостановила свою работу. Он также подчеркнул, что ситуация не оказывает влияния на ядерную и радиационную безопасность.

9 ноября стало известно, что на первом энергоблоке БелАЭС возникли проблемы технического характера. Была остановлена турбина и прекращена выработка электроэнергии. Министерство энергетики Белоруссии при этом проинформировало, что на АЭС выявлена необходимость замены отдельного оборудования, однако все технологические системы функционируют в штатном режиме. Торжественное открытие электростанции состоялось 7 ноября.

3 ноября Литва сообщила о приостановке всех торгов электроэнергией с Белоруссией. Литовские власти считают атомную электростанцию угрозой национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России. Эту позицию поддерживают соседние Эстония и Латвия.