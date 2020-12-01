Лукашенко подписал указ о запуске АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о вводе в эксплуатацию БелАЭС. В документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики, указаны сроки запуска станции.

Первый блок введут в эксплуатацию в 2021 году, а второй — в первом полугодии 2022-го. Работы будут вестись по программам, утвержденным оператором станции — РУП «Белорусская атомная электростанция».

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Правительство должно определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС, а также указать, какие госорганы и иные организации должны выдавать заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.

Белорусская АЭС построена на российский кредит в размере десяти миллиардов долларов. В объединенную энергосистему страны первый энергоблок включили 3 ноября, а 7 ноября состоялось его официальное открытие.

На церемонии Лукашенко объявил страну ядерной державой и подчеркнул, что после начала работы АЭС в страну должны потечь «самые передовые технологии». Также он стал инициатором обсуждения строительства в стране второй атомной станции.

Минск планировал зарабатывать на торговле электроэнергией с соседними странами — АЭС расположена в 20 километрах от границы с Литвой. Однако страны Балтии категорически отказались от энергетического сотрудничества с республикой. В Литве станцию называют угрозой национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России. Эту позицию поддерживают соседние Эстония и Латвия.