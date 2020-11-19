Первый блок Белорусской АЭС включили в сеть

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после замены трансформаторов напряжения. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило Минэнерго республики, передает «Sputnik Беларусь».

«Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования», — пояснили в пресс-службе министерства.

Реактор работает на 40 процентов мощности, продолжаются испытания оборудования энергоблока. В опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце.

Белорусская АЭС построена на российский кредит. В объединенную энергосистему республики энергоблок включили еще 3 ноября. Сразу после этого Литва остановила все торги электроэнергией с Минском. Президент Гитанас Науседа ранее называл строящуюся атомную современным Чернобылем. Мэрия Вильнюса рекомендовала горожанам запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил свою страну ядерной державой и заявил, что нужно построить вторую АЭС, чтобы уйти от импорта углеводородов.