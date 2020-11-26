Литва сделает все возможное для остановки Белорусской АЭС

Литва приложит максимум усилий, чтобы остановить работу Белорусской АЭС (БелАЭС), заявил советник президента республики Ярослав Неверовичюс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы (...) не подвергать опасности наших граждан, наше государство и ЕС в целом», — сказал он.

Материалы по теме Атомная гильотина Россия строит в Белоруссии атомную станцию. Почему из-за нее готовы рассориться европейские страны? Трактор заглох Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем?

По словам Неверовичюса, Белоруссия «взяла на себя обязательство информировать Литву обо всех возможных инцидентах», однако Вильнюсу приходится запрашивать информацию у Минска самостоятельно.

Он считает, что Литва, Латвия и Эстония должны ускорить синхронизацию с сетями континентальной Европы, чтобы предотвратить выход белорусской электроэнергии на рынок трех стран. «Самая большая проблема в том, что пока мы находимся в единой системе с Белоруссией и Россией», — посетовал Неверовичюс.

10 ноября представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Олег Соболев рассказал, что БелАЭС приостановила свою работу. Он подчеркнул, что ситуация не оказывает влияния на ядерную и радиационную безопасность. Спустя неделю первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после замены трансформаторов напряжения.

Ранее стало известно о проблемах на первом энергоблоке. Была остановлена турбина и прекращена выработка электроэнергии. Министерство энергетики Белоруссии при этом проинформировало, что на АЭС выявлена необходимость замены отдельного оборудования, однако все технологические системы функционируют в штатном режиме. Торжественное открытие электростанции состоялось 7 ноября.

3 ноября Литва сообщила о приостановке всех торгов электроэнергией с Белоруссией. Литовские власти считают атомную электростанцию угрозой национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России. Эту позицию поддерживают соседние Эстония и Латвия.