Названы сроки запуска реактора Белорусской АЭС после остановки

Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь запустят в ближайшие несколько дней после планового отключения для отладки систем, сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

Работа энергоблока была приостановлена 3 декабря. В министерстве отметили, что в период остановки реактора были проведены более 200 испытаний и технических исследований. В частности, техники проверили соответствие физических параметров оборудования в различных режимах работы энергоблока.

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После запуска инженеры начнут готовить станцию для перехода на этап «опытно-промышленной эксплуатации». Сроки его начала пока не названы. «Ключевые задачи в рамках испытаний выполнены», — подчеркнули в пресс-службе.

БелАЭС была построена за счет российских инвестиций, ее запуск состоялся 7 ноября. После этого власти Литвы прекратили все торги электроэнергией с Минском, сравнив ситуацию с современным Чернобылем. Президент Александр Лукашенко, в свою очередь, после начала работы объекта назвал Белоруссию «ядерной державой».