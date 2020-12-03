Власти призвали литовцев закупить консервы на случай аварии на Белорусской АЭС

Власти Литвы призвали граждан закупить продукты на случай аварии на Белорусской АЭС, построенной в 50 километрах от Вильнюса. Об этом 2 декабря в эфире радио LRT заявил представитель МВД Миндаугас Баярунас, передает ТАСС.

«Рекомендуем населению создать запас продуктов первой необходимости на трое суток», — сказал представитель МВД.

Запас должен включать консервы, крупы, растительное масло, сахар и воду. «Функции ответственных инстанций четко расписаны. Но пройдет какое-то время, пока они придут на помощь людям, поэтому все должны быть наготове», — пояснил Баярунас.

БелАЭС была запущена 7 ноября. Вильнюс считает ее угрозой национальной безопасности и окружающей среде, а также геополитическим проектом России. Власти прибалтийской республики пообещали приложить максимум усилий, чтобы остановить работу, не подвергать опасности своих граждан и весь Евросоюз.