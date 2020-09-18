Литва обратилась за помощью к США из-за Белорусской АЭС

Литва обратилась за помощью к США из-за проекта Белорусской АЭС в городе Островец Гродненской области, передает РИА Новости.

«Мы хотели бы обратиться к США [с просьбой] уделять постоянное внимание этому вопросу и поддержать Литву в ее усилиях по обеспечению максимально возможной безопасности проекта АЭС в Островце», — заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он в данный момент находится в Вашингтоне, где провел встречу с замминистра энергетики Штатов Марком Менезесом.

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Атомная электростанция типа АЭС-2006 строится в 18 километрах от Островца и в 50 километрах от Вильнюса. Первый блок планируется запустить в 2020 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это может произойти 7 ноября.

Литва выступает против строительства и утверждает, что проект не отвечает требованиям безопасности. В марте президент Гитанас Науседа назвал АЭС современным Чернобылем. Страны Прибалтики перестанут закупать электроэнергию у Белоруссии после запуска станции в 2021 году.

Лукашенко заявлял, что Белоруссия столкнулась с наглыми попытками давления из-за проекта АЭС, но никому не позволит влиять на ее энергетическую политику. Он также заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ и Евросоюза, которые убедятся, что станция никому не угрожает.