В Госдуме оценили желание Украины отключиться от единой с Россией энергосистемы

Желание украинских властей отключиться от единой с Россией энергосистемы может дорого обойтись гражданам Украины. Так подобную инициативу Киева оценил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT.

«Нужно разорвать последние энергосвязи с Россией и тем самым показать всему миру, что для официального Киева уровень жизни населения далеко не на первом месте», — пояснил он позицию украинских властей.

По словам Бальбека, в результате подобных действий Киева газ, который будет поступать на Украину, существенно возрастет в цене. В результате цены за потребление энергоносителей для населения также вырастут.

Ранее в январе исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что его главной задачей на посту является срочное отсоединение от общей с Россией и Белоруссией энергосистемы и подключение к европейской, «где нормальная прозрачная цена». Отмечалось, что если Украина отсоединится от единой системы, то она больше не сможет закупать у России и Белоруссии энергию.