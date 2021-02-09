Украина начала борьбу против страницы крымского офиса МИД России в Twitter

Украина начала борьбу против страницы в Twitter крымского офиса МИД России. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Посол Украины в США Владимир Ельченко обратился с официальным письмом к руководству Twitter после того, как сеть верифицировала страницу представительства российского МИД в Симферополе.

В пресс-службе диппредставительства заявили, что совместно с МИД и консульством в Сан-Франциско «работают над деактивацией страницы в Twitter так называемого "представительства МИД РФ в АР Крым"».

«Публичные страницы российской оккупационной власти в Крыму точно не могут обозначаться как официальные и легитимные», – подчеркнули в посольстве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.