Россию обвинили в попытках «давить на Украину»

Заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что связывает обострение ситуации в Донбассе с попытками Москвы давить на Киев в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом он сказал в беседе с «Укринформ», передает РИА Новости.

По его словам, в регионе якобы увеличилось число нарушений обязательств по прекращению огня со стороны России по сравнению с самыми спокойными периодами во второй половине прошлого года.

«Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе», — подчеркнул Машовец.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

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