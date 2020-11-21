Киев назвал необходимую для восстановления Донбасса сумму

На восстановление Донбасса необходимо от 15 до 21 миллиарда долларов. Такую сумму назвал советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает РИА Новости.

По его словам, именно поэтому ранее он предлагал сделать Донбасс зоной приоритетного развития. «Есть страны и международные организации, которые готовы инвестировать и помогать в вопросах разминирования, экологической опасности и тому подобное. Но первым условием является демилитаризация», — рассказал Арестович.

Ранее он заявлял, что делегация разработала «План совместных шагов», согласно которому в начале 2021 года из Донбасса выведут «незаконные формирования и наемников». По его словам, это позволит провести 31 марта местные выборы.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может расцениваться как шаг к полному отказу от них.