СКР завел дело о геноциде жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил дело в отношении запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» о геноциде русскоязычных жителей юго-востока Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя СК РФ Александра Федорова.

По его словам, в преступлении обвиняются лица из числа высшего политического и военного руководства, а также руководства «Правого сектора».

Федоров уточнил, что расследование части уголовных дел закончено и направлено в суды, а по некоторым из них уже вынесены приговоры. «Например, в феврале 2020 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего министра обороны Украины Гриценко за призывы к совершению терактов в России», — сказал он.

В начале августа следователи возбудили уголовное дело по статье геноцид после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино (Псковская область).

В декабре прошлого года в России задержали сторонника «Правого сектора», готовившего теракт в Мурманске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.