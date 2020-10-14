В России начнется первый процесс о признании геноцидом преступлений нацистов

Солецкий районный суд Новгородской области начнет первый в России процесс о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

На процессе, который состоится 14 октября в 15:30, будут решаться вопросы, касающиеся определения порядка слушания дела.

В деревне Жестяная Горка нацисты проводили массовые расстрелы мирного населения. Весной 2019 года поисковики нашли там более 500 останков, в том числе детей. По данным прокуратуры, всего с 1942 по 1943 год в деревне было убито как минимум 2,6 тысячи человек.

Прокуратура считает организатором массовых убийств немецкого генерала Курта Херцога, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей. В то же время, как подчеркивают в надзорном ведомстве, исполнители преступлений к ответственности привлечены не были.

Ранее, 3 августа, СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области. Дело было возбуждено после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино (Псковская область). Было установлено, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 человек.