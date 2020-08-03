СКР завел дело о геноциде мирных жителей в Псковской области

Следователи проверили проверку и возбудили уголовное дело по статье геноцид после обнаружения массового захоронения времен Великой Отечественной войны в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино (Псковская область). Об этом в понедельник, 3 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Работы в районе поселка продолжаются. Останки 46 человек, в том числе девяти женщин с огнестрельными ранениями головы, уже извлечены.

С помощью архивных источников следователи выяснили, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3000 граждан. Массовые расстрелы фашисты проводили в окрестностях многих населенных пунктов, в том числе деревни Глоты. Там также проводятся поисково-разведывательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что, расследуя факты массового убийства мирного населения Сталинградской (Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны, следователи допросили очевидцев тех событий. 93-летняя жительница села Перегрузное рассказала, что подростком жила на оккупированной территории и видела, как фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности в автомобиль. В километре от села местные жители обнаружили тела расстрелянных. Останки тел тринадцати погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены.

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