СКР возбудил дело о геноциде мирных жителей в Сталинграде

В Волгоградской области после изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории региона возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ («Геноцид»). Об этом четверг, 9 июля, сообщает региональное управление Следственного Комитета России (СКР).

По данным следствия, цель расследования — установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности.Следователи установили, что на территории региона имеется как минимум 15 мест с захоронениями 1800 мирных жителей Сталинграда, казненных с особой жестокостью.

В период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года фашисты и их пособники зверски расправлялись с советскими гражданами, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. Имеются документальные свидетельства об убийстве мирных жителей в Дзержинском районе города Сталинграда.

В станице Нижне-Чирской были расстреляны 50 детей из детдома в возрасте от 4-х до 15 лет. Найдены исторические данные о том, что сотрудники немецкой комендатуры на постоянной основе осуществляли грабежи мирного населения, а позже издевались над людьми и избавлялись от них.

СКР назначил комплекс экспертиз для установления причины смерти, а также для определения пола, возраста погибших. Ведутся подготовительные работы для проведения раскопок в 15 местах с захоронениями. К раскопкам в рамках следственных действий будут привлечены силы военных, МЧС, а также поисковые отряды.Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к истреблению мирных жителей.

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