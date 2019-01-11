Меркель признала ответственность Германии за нацистов

Канцлер Германии Ангела Меркель признала полную ответственность своей страны за преступления нацистов в Греции. Об этом она заявила на встрече с президентом Греческой Республики Прокописом Павлопулосом, сообщает портал Ekathimerini.

Глава государства воспользовался моментом и повторил требование Афин к Берлину о репарациях за военные преступления нацистов. По его словам, вопрос необходимо решать компетентно и на основе международных и европейских культурных ценностей. В ответ Меркель заявила, что признает «полную ответственность за преступления нацистов» во времена Третьего рейха.

Лидеры также затронули борьбу с миграционным кризисом. Павлопулос указал, что Меркель проявила значительное мужество в этом вопросе, а реакция на кризис повысила ее авторитет как европейского лидера и сплотила Европу. Канцлер же ответила, что понимает греческую позицию в этом вопросе и каждая страна должна внести свой вклад в решение проблемы. Она также отметила нынешнее значительное улучшение отношений между странами.

В октябре 2018 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил у Греции прощения за преступления, совершенные во время нацистской оккупации, передавала телерадиокомпания Deutsche Welle. По его словам, моральная и политическая ответственность Германии за произошедшее не должна быть забыта.

Во время Второй мировой войны были убиты 60-70 тысяч греков-евреев.

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