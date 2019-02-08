Финских эсэсовцев признали виновными в истреблении евреев

Финские добровольцы СС принимали участие в убийстве евреев и других мирных жителей в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе, подготовленном Национальным архивом Финляндии.

Согласно документу, в 1941-1943 годах финские солдаты в составе дивизии СС «Викинг» участвовали в боях на юге России и на Украине. Они знали о массовых расправах над проживающим на этих территориях гражданским населением, в частности, над евреями. При этом, отмечается в докладе, большая часть финских добровольцев закрывала глаза на происходящее, а некоторые из них сами принимали участие в убийствах.

В то же время авторы доклада подчеркивают, что случаев участия финнов в расправах было зафиксировано не так много. По их словам, гораздо чаще финские добровольцы демонстрировали готовность убивать советских военнопленных, а не мирных жителей.

Доклад был подготовлен по запросу директора израильского Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа. Как заявил Зурофф RTVI, он будет настаивать на привлечении к ответственности всех оставшихся в живых ветеранов СС, если будет собрано достаточно доказательств их участия в убийствах евреев, а состояние здоровья обвиняемых позволит им предстать перед судом.

По словам директора Национального архива Финляндии Юсси Нуортева, в настоящее время известно о восьми остающихся в живых финских ветеранах СС. Отмечается, что свидетельств об их участии в расправах над мирными жителями в опубликованном докладе не содержится.

В годы Второй мировой войны Финляндия являлась союзником гитлеровской Германии. В составе дивизии «Викинг», в которую входили добровольцы из Нидерландов, Бельгии и скандинавских стран, воевали 1408 финнов.

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