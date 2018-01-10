Финны вернут отобранное при Сталине оружие

Военно-морские силы Финляндии получат 400-миллиметровые противолодочные торпеды NLT (официальное обозначение —

Torpedsystem 47, Tp 47), создаваемые шведской компанией Saab Dynamics. Об этом пишет военный блог bmpd, выходящий под эгидой Центра анализа стратегий и технологий.

Соответствующее соглашение заключено между оборонным закупочным ведомством Швеции и командованием материально-технического обеспечения Сил обороны Финляндии. В сделке участвуют и ВМС Швеции, которые также получат данные торпеды, причем для Стокгольма заказ будет выполнен на год раньше, чем для Хельсинки — в 2022-м. Финский флот станет обладателем Tp 47 в 2023-2025-х годах.

Помимо этого, до поступления Tp 47 ВМС Финляндии временно примут на вооружение торпеды Tp 45, используемые шведским флотом.

Авторы блога отмечают, что тем самым финские моряки снова обретут торпедное вооружение, которого они были лишены по условиям Парижского мирного договора, заключенного в феврале 1947 года между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками нацистской Германии. Соглашение в принципе не запрещало Финляндии иметь торпеды, но было составлено так, что имевшиеся в то время на вооружении страны носители этого оружия — подводные лодки и торпедные катеры — попадали под запрет. Несмотря на это, в послевоенный период СССР поставил Хельсинки два сторожевых корабля, оснащенных торпедными аппаратами с боезапасом. В 1990-м Финляндия в одностороннем порядке объявила почти все военные ограничения договора не имеющими силы.

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