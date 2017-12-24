В НАТО признались в отставании альянса от России по активности флота

НАТО обеспокоен возросшей активностью российского подводного флота в Средиземном море и в Атлантике. Об этом в интервью Fraknfurter Allgemeine Zeitung рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в НАТО наметился дефицит морских сил. «После завершения Холодной войны НАТО утратил свои навыки на море, особенно в борьбе с подводными лодками», — заявил он, посетовав на сокращение числа военных учений.

Кроме того, Столтенберг отметил, что трансатлантический альянс должен иметь возможность перевозить войска и оборудование через Атлантику, а для этого важно установить «безопасные и открытые морские маршруты». В связи с этим. по его словам, в НАТО планируется создать новое управление по логистике, о структуре и месторасположении которого будет объявлено в 2018 году.

В декабре 2016 года стало известно, что патрульная авиация стран НАТО активно искала в восточном Средиземноморье одну или две российские атомные подлодки, вероятнее всего, класса Oscar II (проект 949А «Антей»). В поисках, в частности, задействованы новейшие противолодочные самолеты P-8 Poseidon, базирующиеся на Сицилии. О результатах операции в дальнейшем не сообщалось.

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