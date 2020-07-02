В Арктике найдены места дислокации советских войск времен Великой Отечественной

Научная группа российских военных обнаружила места дислокации самых северных артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Северного флота.

В ходе комплексной экспедиции были изучены космические снимки регионов российской Арктики, и на Таймыре замечены две группы объектов. Они отчетливо распознаются как место расположения подразделений, а также как основные и запасные орудийные позиции. Их удалось достоверно идентифицировать как артбатареи Беломорской флотилии, чей личный состав нес дежурство на батареях до конца войны.

«Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена. Батареи входили в состав 93 отдельного артиллерийского дивизиона», — говорится в публикации.

В флоте уточнили, фортификационные сооружения были установлены на Таймыре в 1943 году для противодействия подводному флоту противника на Севморпути в Карском море. На каждой батарее находилось по четыре орудия 122-миллиметрового калибра.

«Размещение флотских артиллеристов на пустынных арктических островах стало неприятным сюрпризом для фашистов и заставило их перенести районы своих действий», — добавили в пресс-службе.

В августе 2020 года один из отрядов экспедиции Северного флота совместно с учеными Русского географического общества высадится на острове Нансена и полуострове Михайлова, чтобы исследовать обнаруженные объекты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!