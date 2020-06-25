На Новой Земле нашли место продовольственного депо исследователей Арктики

На Новой Земле нашли предполагаемое место продовольственного депо исследователей Арктики XIX века. Находку сделал экипаж судна «Эльбрус», сообщила пресс-служба Северного флота, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что депо может принадлежать австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, которые открыли архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Экипаж «Эльбруса» сделал открытие во время завоза на острова Северного Ледовитого океана. Моряки также обследовали берега островов Баренца, сфотографировали и засняли острова и участок полуострова Литке. Обнаружение депо подтвердится после изучения полученных материалов.

Продовольственное депо на Новой Земле заложили 15 августа 1872 года при содействии спонсора Иоганна Вильчека, однако, как пишет ТАСС, экспедиция Вайпрехта и Пайера им не воспользовалась. Сведений о ее последующем обнаружении нет.

В январе сотрудники национального парка «Русская Арктика» восстановили и оцифровали найденную на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа кинопленку 1970-х годов с хроникой об антарктической станции «Молодежная». Материал состоит как из цветных, так и из черно-белых кадров. Как рассказал начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгений Ермолов, пленка была склеена «чуть ли не пластырем», но в этом и заключается ценность находки.

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