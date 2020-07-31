Следователи допросили очевидцев фашистских убийств под Сталинградом

При расследовании фактов массового убийства мирного населения Сталинградской (Волгоградской) области в годы Великой Отечественной войны были допрошены свидетели тех событий. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

После обнаружения мест массового захоронения сталинградцев и беженцев, убитых фашистами, сотрудники СКР допросили 93-летнюю жительницу села Перегрузное (Октябрьский район). Женщина рассказала, что подростком жила на оккупированной территории и видела, как фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности в автомобиль.

Позднее местные жители обнаружили тела расстрелянных в километре от села. Уже извлечены останки тел тринадцати погибших, в том числе детей и младенцев.

Эксперты установили, что их смерть носит криминальный характер, об этом свидетельствуют пулевые повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ («Геноцид»).