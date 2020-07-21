Спасавшая евреев от нацистов россиянка умерла в 94 года

В Сураже Брянской области на 95-м году жизни умерла одна из четырех живущих в России носителей звания «Праведник народов мира» Мария Теребилова. Об этом сообщили в Российском еврейском конгрессе (РЕК), передает РИА Новости во вторник, 21 июля.

«Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны. Выражаем соболезнования ее семье, мы благодарны близким и соседям — всем, кто о ней заботился и благодаря кому она прожила долгую жизнь», — заявил президент РЕК Юрий Каннер.

В РЕК уточнили, что Теребилова с родителями во время войны около двух лет укрывала в своем доме местного жителя еврейского происхождения Шхину Долгинова. Он общался с семьей Теребиловых до конца жизни и умер в 1967 году.

По информации организации, в России в живых осталось только трое носителей звания «Праведник народов мира». «Рискуя собой и своими близкими, они спасли свои народы от унижения быть поголовно причастными к холокосту», — подчеркнул Каннер.

Во время войны на территории СССР местами самых массовых убийств евреев были Киев, Одесса и Ростов-на-Дону. В 1942 году в Ростове-на-Дону были убиты около 30 тысяч человек, большинство из них — евреи. Поселок Змиевская балка стала самым большим местом захоронения жертв холокоста в России, сейчас там установлен мемориал жертвам фашизма.