Родственницу узницы концлагеря прилюдно назвали «жидовской мордой»

В Екатеринбурге один из руководителей местного яхт-клуба на корпоративном мероприятии назвал родственницу узницы концлагеря Дахау «жидовской мордой», которую «не добил Гитлер во время Второй мировой войны». Депутат регионального заксобрания Вячеслав Вегнер написал заявление в прокуратуру по факту антисемитского высказывания, которое готовы подтвердить несколько человек. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Вегнера, тетя оскорбленной сотрудницы яхт-клуба принимала участие в церемонии «Свеча памяти» и международном форуме «Память о холокосте, борьба с антисемитизмом». Она находилась в лагере, в котором у детей брали кровь для опытов. «Антисемитский выпад накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, в которой пострадали представители всех национальностей. Поэтому он должен стать поводом для особенно пристального внимания со стороны силовых структур», — отметил депутат.

Директор яхт-клуба, в свою очередь, заявил, что оскорбивший сотрудницу руководитель будет уволен за антисемитское высказывание. Вместе с тем он отметил, что этот человек в организации выступал «самым главным инициатором сохранения памяти о Великой отечественной войне» и собирается ехать «на немецкую землю почтить память своих погибших родственников».

Ранее девушка устроила фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Ростове-на-Дону. «Вот как молодежь чтит память предков. Школьница залезла на мемориал в Змиевской балке, буквально взгромоздилась на измученные плечи и устроила фотосессию с откровенными позами», — написала возмущенная ростовчанка. В 1942 году во время Великой Отечественной войны в том месте, где сейчас установлен мемориал, были убиты около 30 тысяч человек, большинство из них — евреи. Змиевская балка стала самым большим местом захоронения жертв холокоста в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru