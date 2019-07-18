Россиянка забралась на памятник жертвам холокоста ради фото

Полиция ищет россиянку, которая устроила фотосессию на мемориале жертвам фашизма в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости. Фото девушки прислала местная жительница в одну из местных групп во «ВКонтакте».

«Вот как молодежь чтит память предков. Школьница залезла на мемориал в Змиевской балке, буквально взгромоздилась на измученные плечи и устроила фотосессию с откровенными позами», — написала возмущенная ростовчанка. На опубликованных кадрах девушка стоит на плечах одной из фигур, изображающих жертв холокоста.

«В настоящее время личность девушки устанавливается, проводится проверка», — сообщил агентству представитель управления МВД России по Ростовской области.

Мемориал, на котором сфотографировалась россиянка, установлен в бывшем поселке Змиевская балка. В 1942 году во время Великой Отечественной войны там были убиты около 30 тысяч человек, большинство из них — евреи. Змиевская балка стала самым большим местом захоронения жертв холокоста в России.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выложил в своем профиле снимок, на котором россиянин справляет нужду на мемориал, пока двое его друзей сидят у Вечного огня на лавочке. Уточняется, что они пришли туда погреться, специально принесли скамейку к огню и подбрасывали в него принесенные к мемориалу цветы. По факту правонарушения возбудили уголовное дело по статье 244 УК («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц»), нарушителей заставили вымыть мемориал.

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