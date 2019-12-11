Задержание террориста из «Правого сектора» бойцами ФСБ попало на видео

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В сети появилось видео задержания сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», готовившего теракт в Мурманске. Запись в среду, 11 декабря, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России предоставили РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут задержанного и сажают в автомобиль. По данным ФСБ, мужчину задержали еще 10 декабря — в момент, когда экстремист забирал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

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