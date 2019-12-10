Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга приговорены к срокам до пожизненного

Судья Второго западного окружного военного суда вынес приговор обвиняемому в финансировании теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброру Азимову. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

Азимов был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. При этом прокурор Надежда Тихонова потребовала пожизненного заключения и для брата Аброра Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых.

Сторона обвинения запросила по 27 лет колонии строгого режима обвиняемым Азамжону Махмудову, Махамадюсуфу Мирзаалимову, Дилмураду Муидинову, Сейфулле Хакимову и Бархраму Эргашеву. Содику Ортикову прокурор просила назначить наказание в виде 28 лет колонии строгого режима, а единственной обвиняемой Шохисте Каримовой — 20 лет колонии общего режима.

Гособвинение требует взыскать с обвиняемых по одному миллиону рублей штрафа. При этом ни один из подсудимых не признал вины.

3 апреля 2017 года террорист-смертник Акбарджон Джалилов пронес в метро Санкт-Петербурга два самодельных взрывных устройства. Оставленную им на платформе станции «Площадь Восстания» бомбу нашли и обезвредили, а вторую он взорвал в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек, 67 были ранены.

23 ноября сообщалось, что полицейских Калининского района Санкт-Петербурга попросили найти уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого Генпрокуратура считает террористом-смертником и исполнителем теракта в петербургском метро.

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