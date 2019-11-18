Фигурантов дела о теракте в Петербурге попросили посадить пожизненно

Прокурор запросила пожизненное лишение свободы для четырех фигурантов уголовного дела об организации теракта, совершенного в петербургском метрополитене в 2017 году. Об этом в понедельник, 18 ноября, стало известно в ходе выездного заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

По данным издания, речь идет об Аброре и Акраме Азимовых, а также Мухамадюсупе и Ибрагимжоне Эрматовых. Гособвинитель приняла такое решение, исходя из совокупности вменяемых им преступлений путем сложения наказаний.

Всего на скамье подсудимых находятся 11 человек. В зависимости от роли каждого, им вменяется участие в террористическом сообществе, незаконное изготовление взрывных устройств, их хранение с перевозкой, покушение на террористический акт, а также его совершение организованной группой по предварительному сговору.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, включая террориста-смертника, уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова. Еще 67 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). По версии следствия, организаторами стали братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, после чего передали их смертнику.

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