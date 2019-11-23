В полицию подали заявление о пропаже исполнителя теракта в петербургском метро

Полицейских Калининского района Санкт-Петербурга попросили найти уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого Генпрокуратура считает террористом-смертником и исполнителем теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, пишет «Фонтанка».

Адвокат одного из фигурантов дела о теракте Виктор Дроздов написал заявление в 15 отдел полиции о пропаже Джалилова 1995 года рождения, чья судьба после взрыва до сих пор не известна. «Меня тревожит, что человек пропал, и это никого не интересует», — сказал защитник.

По его словам, в материалах дела нет справки о смерти молодого человека, поэтому нельзя говорить о том, что он погиб. Представленные в материалах заключение генетической экспертизы и процедура опознания не вызывают у адвоката доверия. «Есть постановление от 21 или 22 апреля 2017 года хранить останки в морге, но постановления о захоронении в деле нет. А был ли Джалилов?» — добавил Дроздов, указав, что не смог узнать, где именно захоронен предполагаемый смертник.

В управлении МВД по Петербургу изданию сообщили, что заявление адвоката принято, проводится проверка.

Взрыв самодельной бомбы в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел 3 апреля 2017 года. В результате погибли 16 человек, в том числе 22-летний предполагаемый террорист-смертник Джалилов. Еще 67 пассажиров получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). На скамье подсудимых оказались 11 человек, в том числе предполагаемые организаторы — братья Аброр и Акрам Азимов. Предположительно, деньги на теракт они получили от участника террористической организации в Турции и потом передали их Джалилову. Никто из фигурантов не признает вину.

Дело Джалилова было выделено в отдельное производство и закрыто из-за его смерти. По российским законам, тела подозреваемых в терроризме родственникам не выдают, о времени и месте их захоронения не сообщают.

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