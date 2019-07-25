Опубликованы последние телефонные разговоры смертника из петербургского метро

Агентство «Росбалт» опубликовало запись последних телефонных разговоров Акбаржона Джалилова, устроившего теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

Из материалов дела следует, что звонки были совершены вечером 1 и 2 апреля. В разговорах участвуют два человека. Как пишет агентство, диалог происходит между Джалиловым и Аброром Азимовым, который считается организатором взрыва.

Сообщается, что содержание диалога совпадает с его расшифровкой, опубликованной ранее. Звонивший переживает из-за возможных проблем у его близких после осуществления задуманного.

Ранее, 22 июля, агентство опубликовало несколько фотографий вагона из петербургского метро, в котором произошел взрыв. Сейчас вагон хранится в одном из депо как вещественное доказательство. Его окна и двери обшиты металлическими пластинами.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 67 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а потом передали их смертнику.

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