В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор». Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ЦОС, задержанный 10 декабря мужчина готовил теракт у здания органов местного самоуправления в Мурманске. Он планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ). Мощное СВУ было позже изъято из тайника. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

10 декабря сообщалось, что фигуранты дела о теракте в метро Санкт-Петербурга были приговорены к различным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного. Единственной женщине на скамье подсудимых прокурор просила назначить наказание в виде 20 лет колонии.

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