Путин раскрыл число сорванных ФСБ терактов

Сотрудники ФСБ с начала года предотвратили 39 преступлений террористической направленности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий. Об этом сообщает ТАСС в среду, 6 ноября.

По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.

Накануне стало известно, что ФСБ сорвала теракт джихадиста в Москве. Подозреваемый Талант Онуров был заключен под стражу. В ходе обыска у него была обнаружена литература, в которой описывались способы изготовления взрывных устройств.

В начале октября сообщаюсь, что с начала года силовики предотвратили четыре теракта в крупных городах России. Всего были задержаны 152 человека, связанных с террористическими группами.

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