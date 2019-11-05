Раскрыты подробности дела о сорванном теракте джихадиста в Москве

Подозреваемый в подготовке теракта в Москве Талант Онуров заключен под стражу. Об этом во вторник, 5 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, мужчина 1989 года рождения является уроженцем Киргизии, а в столицу приехал с целью совершения преступления. Онурову вменяются часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 («Покушение на совершение террористического акта») УК РФ. На допросе он признал свою вину.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в ходе обыска у Онурова была обнаружена литература, в которой описаны способы изготовления взрывных устройств. Также задокументированы случаи, когда он предлагал случайным знакомым принять участие в совершении теракта.

Онурову будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

О его задержании сообщалось ранее 5 ноября. По предварительным данным, подозреваемый мог вести длительную подготовку к совершению террористической атаки, выбирая способ и место преступления. Он исповедует формы ислама, призывающие к джихаду — «священной войне» против «неверных».

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