ФСБ сорвала теракт джихадиста в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, задержан подозреваемый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Теракт готовил 30-летний Талант Онуров, который с февраля вел подготовку террористической атаки, уточняет Telegram-канал «112». Мужчина — гражданин среднеазиатской республики — исповедует наиболее агрессивные формы ислама, призывающие к джихаду — «священной войне» против «неверных». Девять месяцев Онуров искал сообщников, выбирал место и способ совершения теракта, изучал способы изготовления взрывного устройства.

Радикала задержали несколько недель назад, уточняет Telegram-канал «ОПЕР Слил». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

17 октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что США поделились данными о готовящихся на территории России терактах. «Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны», — пояснил глава ведомства. По его словам, страны по-прежнему поддерживают двусторонний обмен информацией о готовящихся террористических актах, а также помогают друг другу в расследовании уже произошедших атак.

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