ФСБ сорвала теракт в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в городе Саки в Крыму гражданина России, который планировал устроить взрыв в одном из административных зданий республики. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточнили в ЦОС, задержанный россиянин оказался приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций. Отмечается, что в его гараже силовики обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью.

По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств. В настоящее время следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее в октябре сообщалось, что с начала года силовики предотвратили четыре теракта в крупных городах России: Тамбове, Воронеже, Владимире и Туле. Всего были задержаны 152 человека, причастных к деятельности террористов.

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