США доложили в ФСБ о готовящихся терактах

Вашингтон поделился с Москвой данными о готовящихся на территории России терактах. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает в четверг, 17 октября, РИА Новости.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны», — пояснил глава ведомства, однако не стал уточнять детали.

По его словам, страны по-прежнему поддерживают двусторонний обмен информацией о готовящихся террористических актах, а также помогают друг другу в расследовании уже произошедших атак.

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Так, напомнил Бортников, Вашингтон предупредил россиян о готовившемся нападении на Казанский собор в Санкт-Петербурге в 2018 году, а Москва, в свою очередь, предоставила данные о теракте в ходе Бостонского марафона в 2013-м, в результате которого погибли три человека и пострадали более 280 человек.

16 октября директор ФСБ сообщил, что на территории страны с начала года было предотвращено 39 терактов, а также ликвидировано 49 ячеек террористов. По его словам, террористы планировали атаки в разных регионах страны. Всего ликвидировано 32 боевика, еще 679 террористов задержаны.

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