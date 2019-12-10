В Польше поймали планировавшего теракт украинца

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, пишет ТАСС.

Как отметил представитель ведомства, задержанным оказался Максим С. По данным следствия, украинец совсем недавно принял ислам и начал придерживаться радикальных взглядов. Теракт, добавил Жарын, гражданин Украины планировал совершить в Люблинском воеводстве, которое расположено на востоке Польши.

Задержанный мужчина рассказывал о своих планам коллегам и знакомым. «Он готовился осуществить детонацию взрывчатых веществ», — отметила в свою очередь пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Ева Бялик, добавив, что в местах массового скопления людей он планировал взорвать автомобиль.

По решению суда украинец арестован на три месяца.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники ФСБ с начала года предотвратили 39 преступлений террористической направленности. По словам главы государства, хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в частности, в противодействии зарубежным спецслужбам.

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