На Украине задержали призывавшего к терактам «провокатора российских спецслужб»

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, подозреваемого в призывах к совершению терактов якобы по заданию российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Задержанный является жителем города Каменское. В СБУ считают, что он «находился в отношениях с группой "Сапфир", созданной главным управлением Генштаба Вооруженных сил России», и якобы получил от кураторов задание размещать в социальных сетях призывы к совершению терактов в крупных городах Украины — Киеве, Днепре, Харькове и Одессе — в день годовщины начала Евромайдана и «оранжевой революции».

В ходе обыска у подозреваемого была изъята компьютерная техника, на которой, как утверждают в СБУ, содержатся доказательства его причастности к преступлениям. В ходе допроса задержанный заявил, что занимался противоправной деятельностью из идеологических соображений. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о призывах к совершению террористических актов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее СБУ предупредила граждан страны, что сотрудники ФСБ России в Крыму якобы принуждают украинцев к «конфиденциальному сотрудничеству». По данным ведомства, подобные предложения якобы поступают к гражданам Украины, которые регулярно пересекают российско-украинскую границу, и российские спецслужбы будто бы создают для вербовки компрометирующие ситуации, а также используют шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление.

В конце октября СБУ сообщила о задержании проживавшего в Полтаве интернет-пользователя, который якобы работал на российские спецслужбы. В ведомстве отмечали, что он был администратором пяти интернет-сообществ, в которых содержались призывы к вступлению в радикальные организации.

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