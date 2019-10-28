На Украине задержали провоцировавшего радикалов «российского агента»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании проживавшего в Полтаве интернет-пользователя, который якобы работал на российские спецслужбы. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В СБУ отмечают, что задержанный являлся администратором пяти интернет-сообществ, созданных в одной из запрещенных на территории Украины российских социальных сетей. В них он якобы размещал нацеленные на украинскую молодежь «материалы радикального характера», в которых содержались призывы к вступлению в радикальные организации.

По версии СБУ, целью существования тех групп была провокация межэтнических конфликтов на Украине. «Деньги за контент злоумышленник получал из РФ от администраторов шовинистских сообществ, которые контролируются спецслужбами страны-агрессора», — говорится в сообщении.

По факту деятельности задержанного были возбуждены уголовные дела по статье 260 и части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины — «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

18 июля сообщалось, что на Украине при участии военной прокуратуры удалось разоблачить и задержать агента ФСБ России. По данным СБУ, житель города Кременчуг Полтавской области с 2016 по 2019 год занимался передачей сведений российской спецслужбе.

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