На Украине по подозрению в госизмене задержали бывшего замминистра экономики

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

СБУ подозревает экс-замминистра в государственной измене из-за нанесения «масштабного ущерба обороноспособности» Украины. Следователи установили, что Бровченко, а также сотрудники государственного предприятия «Украинский центр "Безопасность"» и компании «Артем» заключили заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов с иностранной компанией. Сообщается, что общая сумма сделки составила 16,5 миллиона долларов США.

В ведомстве заявляют, что более 8,2 миллиона долларов аванса были переведены на счета фиктивных офшорных компаний и присвоены участниками схемы. Иностранная фирма при этом не поставляла товар. «Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение вооруженных сил [Украины] боеприпасами во время противодействия российской агрессии», — говорится в сообщении.

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22 октября сотрудники СБУ задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Чиновнику уже избрали меру пресечения — содержание под стражей сроком два месяца с правом внесения залога. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу, сообщают в ведомстве.

17 октября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Его подозревают в использовании служебного положения в интересах своего частного бизнеса, а также в том, что он не задекларировал доходы своей супруги, полученные в 2017-2018 годах. 21 октября Гладковский был отпущен из СИЗО под залог.

В июле СБУ сообщила о факте коррупции на сумму более шести миллионов долларов при заключении сделки одним из предприятий «Укроборонпрома». Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило первое уголовное производство в связи со скандалом в госпредприятии. Глава ведомства Роман Труба, сообщая об этом, не исключал, что «в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства».

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