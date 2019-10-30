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На Украине заявили о задержании «агента ФСБ»

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жителя Черкасской области по подозрению в получении секретной информации. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, задержанный был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России. «За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины», — говорится в сообщении.

СБУ называет задержанного агентом ФСБ России. Для выполнения заданий «российских кураторов» он якобы установил контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Сообщается, что для передачи собранных данных агенту было предоставлено специальное техническое средство.

Ведомство не разглашает имя задержанного. Уточняется, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 («Государственная измена») УК Украины, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

28 октября СБУ сообщила о задержании проживавшего в Полтаве интернет-пользователя, который якобы работал на российские спецслужбы. В ведомстве отмечали, что он являлся администратором пяти интернет-сообществ, в которых содержались призывы к вступлению в радикальные организации.

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