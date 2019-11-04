Украинцев предупредили об угрозе вербовки при посещении Крыма

Автомобили на пункте пропуска «Джанкой» на границе России и Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила граждан страны, что сотрудники ФСБ России в Крыму якобы принуждают украинцев к «конфиденциальному сотрудничеству». Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«Основная задача, которую ставит российская спецслужба, — сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»), выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом», — отмечается в сообщении.

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По данным СБУ, подобные предложения якобы поступают к гражданам Украины, которые регулярно пересекают российско-украинскую границу. При этом в ведомстве настаивают, что российские спецслужбы будто бы создают для вербовки компрометирующие ситуации, а также используют шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление.

«Контрразведка установила, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович <...> Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов», — сообщили в СБУ. Также в ведомстве напомнили украинцам об наказании за «переход на сторону врага».

30 октября сообщалось о задержании СБУ якобы агента ФСБ. По версии силовиков, задержанный был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России. «За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации относительно обороноспособности Украины», — заявили в ведомстве.

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