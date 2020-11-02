Бывшего охранника главы «Правого сектора» избили в российской тюрьме

Бывшего охранника главы украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Александра Шумкова избили в российской тюрьме, где он отбывает срок с конца 2018 года. Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, передает телеканал «112 Украина».

По ее словам, о происшествии сообщили родным заключенного Шумкова. Избиение совершил сотрудник колонии, обстоятельства, при которых произошел инцидент, неизвестны. Гражданин Украины получил травмы, их характер также не уточняется.

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Денисова расценивает избиение как пытки и обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием принять меры и провести расследование. Кроме того, Киев намерен привлечь к решению ситуации представителей международных организаций.

В России бывший украинский военнослужащий Шумков приговорен к четырем годам колонии общего режима за организацию экстремистской деятельности в составе «Правого сектора», где он выполнял функции охранника экс-лидера группировки Дмитрия Яроша. Молодой человек участвовал в блокаде Крыма в 2015 году. Его задержали летом 2017 года при попытке пересечь российско-украинскую границу в Брянской области.

В сентябре прошлого года между Украиной и Россией состоялся крупный обмен заключенными по формуле «35 на 35». Тогда Киев передал Москве бывших украинских военных, перешедших на службу в российскую армию после перехода Крыма под российскую юрисдикцию, главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, бывшего военнослужащего самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, ставшего свидетелем по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге». На Украину из России вернулись Олег Сенцов, моряки, задержанные в Керченском проливе, а также украинские граждане, отбывавшие срок по делам о терроризме.