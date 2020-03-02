Ярош дал советы Зеленскому о развитии отношений с Россией

Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому о развитии отношений с российской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом сообщает «Обозреватель».

«Не заглядывал бы в глаза [президенту России Владимиру] Путину и послал бы его на хрен, вместе с его "минскими договоренностями"», — написал Ярош в Facebook. Он добавил, что украинский президент должен закрыть все контрольные пункты въезда — выезда в Донбассе и прекратить любые отношения с Донецком и Луганском.

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«Арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников [Виктора] Медведчука, [Вадима] Рабиновича, [Елену] Лукаш, [Романа] Трубу. Запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций. Национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты», — предложил экс-глава «Правого сектора».

В то же время, заявил Ярош, в качестве президента он бы сформировал добровольческую бригаду, чтобы направить ее на турецко-сирийский фронт, а также ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто выступает против национальных интересов Украины.

«А еще, если бы я сдуру стал президентом Украины, я бы объединил украинцев и дал по зубам нашим врагам. Ибо мы, украинцы, сильные и можем победить любого врага!» — подытожил Ярош.

1 марта руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны провели в Минске переговоры об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», а также реализации договоренностей, достигнутых лидерами «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

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