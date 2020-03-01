Россия и Украина обсудили обмен «всех на всех»

Россия и Украина провели в Минске переговоры об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу украинского президента Владимира Зеленского.

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак встретился с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. В переговорах участвовали представители делегаций двух стран.

«Стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года», — сообщили в пресс-службе. Ермак отметил намерение провести следующий «трек обмена» в марте.

Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 29 декабря 2019 года. Киев получил 76 человек, Донецк — 60, Луганск — 63. Предыдущий обмен провели в конце 2017 года по формуле «233 на 73». Также в сентябре 2019-го Россия и Украина обменялись заключенными, передав друг другу по 35 человек.

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