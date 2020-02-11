Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал несколько обменов пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, сформированы длинные списки, которые нужно разбить. «На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов», — сообщил Зеленский.

Процесс будет разделен на несколько обменов. «В [этом] направлении мы продвигаемся», — отметил украинский лидер.

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4 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду на то, что в ближайшее время состоится масштабный обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». В обменный список Киев планирует включить многих крымских татар.

Первый за последние два года обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 29 декабря. Киев получил 76 человек, Донецк — 60, Луганск — 63. Предыдущий обмен провели в конце 2017 года по формуле «233 на 73».

Кроме того, в сентябре 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными, передав друг другу по 35 человек. Среди тех, кто вернулся в Киев, оказались режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные в Керченском проливе в 2018 году. Украина отпустила экс-начальника ПВО непризнанной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, известного как «ценный свидетель» по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе.

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