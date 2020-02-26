В Москве посадили Пирожка из «Правого сектора» за партизанскую деятельность

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил вербовщика «Правого сектора» (запрещена в России) Игоря Пирожка к четырем года колонии общего режима за партизанскую деятельность на территории России. Об этом в среду, 26 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области

Пирожка признали виновным по статьям 282 («Организация и участие в деятельности экстремистской организации») и 205 УК РФ («Оправдание террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.

Следствие установило, что Пирожок под псевдонимом Роман Чирка возглавлял отряд «Хорти» («Борзые»), который оказывал содействие проукраинским группам, ведущим разведывательную и диверсионно-террористическую деятельность в России и Донбассе.

По данным российских спецслужб, в январе 2018 года он прибыл в московский регион, где завербовал двух кандидатов в «Правый сектор», но те сдали Пирожка правоохранительным органам.

Он был задержан сотрудниками ФСБ в апреле 2019 года. Тогда же «Правый сектор» заявил, что Пирожок изгнан из его рядов.

Пирожок известен под различными псевдонимами: так, в разные годы он представлялся Сергеем Яхонтовым, Александром Анохиным и Ингваром Скаурляйте. Под псевдонимом Роман Чирка он вступил в «Правый сектор» в период Евромайдана, став политическим советником организации в городе Бердичеве Житомирской области.

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