Силовые структуры
 
Последние новости
Путин обратился к оппозиции
Выявлена разница в ипотечных предпочтениях мужчин и женщин
Белоруссия подсчитала компенсацию от России за «грязную» нефть
Партийный Шнуров назвал главных конкурентов петухами в матерном стихотворении
Раскрыт вызывающий рак популярный продукт
Город в США объявил о чрезвычайном положении из-за коронавируса
Сурков рассказал о несуществующей Украине и «упрямых хохлах»
Подросток пошлепал мать по груди и запустил «самый отвратительный» челлендж
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Новости партнеров

В Москве посадили Пирожка из «Правого сектора» за партизанскую деятельность

Перейти в «Мою Ленту»

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил вербовщика «Правого сектора» (запрещена в России) Игоря Пирожка к четырем года колонии общего режима за партизанскую деятельность на территории России. Об этом в среду, 26 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области

Пирожка признали виновным по статьям 282 («Организация и участие в деятельности экстремистской организации») и 205 УК РФ («Оправдание террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.

Следствие установило, что Пирожок под псевдонимом Роман Чирка возглавлял отряд «Хорти» («Борзые»), который оказывал содействие проукраинским группам, ведущим разведывательную и диверсионно-террористическую деятельность в России и Донбассе.

По данным российских спецслужб, в январе 2018 года он прибыл в московский регион, где завербовал двух кандидатов в «Правый сектор», но те сдали Пирожка правоохранительным органам.

Он был задержан сотрудниками ФСБ в апреле 2019 года. Тогда же «Правый сектор» заявил, что Пирожок изгнан из его рядов.

Пирожок известен под различными псевдонимами: так, в разные годы он представлялся Сергеем Яхонтовым, Александром Анохиным и Ингваром Скаурляйте. Под псевдонимом Роман Чирка он вступил в «Правый сектор» в период Евромайдана, став политическим советником организации в городе Бердичеве Житомирской области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Задержание террориста из «Правого сектора» бойцами ФСБ попало на видео
ФСБ задержала Пирожка из «Правого сектора»
«Правый сектор» рассказал об изгнании задержанного в России Пирожка
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:04Сегодня
Дмитрий Федоров

«Было жутко смотреть на обезглавленное тело»

Россиянин рассказал, как полицейские подкинули ему наркотики. Его словам поверили лишь после смерти
10:47Сегодня

Задержанные ФСБ подростки раскрыли цель готовившейся бойни в школе

10:13Сегодня

ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростков и массовое убийство

10:12Сегодня

Вторым соучастником убийства Япончика оказался похититель зубных коронок

Силовые структуры00:0124 февраля

«Он был вспыльчив, как маньяк»

Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
09:36Сегодня

В московской квартире нашли мертвую проститутку

01:04Сегодня

Умер первый главнокомандующий внутренними войсками МВД России

23:4225 февраля

Техасский студент напал на полицейского в Москве

Силовые структуры00:0121 февраля

Эффект «бабочек»

Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
20:1225 февраля

Сотрудники ФСБ и СКР задержали московского прокурора за крупную взятку

19:2025 февраля

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

16:2525 февраля

Стало известно имя второго соучастника убийства вора в законе Япончика

Россия
Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»
Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«У десантников не было шансов»
 
В российском городе машину вместе с ребенком забрали на штрафстоянку
«Квартиру может купить и уборщица»
 
Получивший более 8 лет за булочки с маком россиянин досрочно вышел из колонии
Все материалы
Мир
Умер один из самых известных гангстеров США
Коронавирус распространяется по Европе
Китайцам удалось сдержать эпидемию внутри страны, но в мире появилось несколько новых очагов
Раскрыта «чокнутая сторона» Берни Сандерса
Неспортивное поведение
Власти очищают Токио от бездомных перед Олимпиадой. Почему после Игр их может стать еще больше?
Россию заподозрили в борьбе против независимости Шотландии
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
В Пентагоне заметили рост активности российских подлодок
Все материалы
Бывший СССР
Дочь Каримова предложила президенту Узбекистана полмиллиарда долларов за свободу
«Женщины и дети в судорогах умирали на снегу»
При штурме города Ходжалы в Карабахе погибли 600 жителей. Спустя 28 лет виновные так и не наказаны
ДНР обвинила Украину в обстреле поселка
Цена безволия
Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?
На Украине заявили о новой эре в отношениях с Россией
Последний рубеж рейха
Немцы обороняли балтийский порт до самой капитуляции. В небе над ним гибли лучшие летчики СССР
Киев рассказал об «очень-очень мощной» подготовке к наступлению России
Все материалы
Экономика
Белоруссия оценила потери от грязной российской нефти в миллиарды долларов
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Рубль упал
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»
Богатейшие люди мира за день рекордно обеднели
Все материалы
Силовые структуры
Задержанные ФСБ подростки раскрыли цель готовившейся бойни в школе
Дмитрий Федоров«Было жутко смотреть на обезглавленное тело»
Россиянин рассказал, как полицейские подкинули ему наркотики. Его словам поверили лишь после смерти
ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростков и массовое убийство
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Вторым соучастником убийства Япончика оказался похититель зубных коронок
«Он был вспыльчив, как маньяк»
Бывший оперативник сколотил банду киллеров. Они убивали бизнесменов и взрывали полицейских
В московской квартире нашли мертвую проститутку
Все материалы
Наука и техника
Рассекречены подробности об iPhone 12
Влажные грезы
Здесь можно делать все, но не хочется ничего: обзор Dreams
Huawei выпустила складной Mate XS за 170 тысяч рублей
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Huawei лишат процессоров
Вакцину от коронавируса протестируют на людях
Все материалы
Спорт
«Бавария» разгромила «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Мы просто идем вперед»
Чемпионский характер «Ливерпуля» и вторая победа «Челси» в лондонском дерби — главное в туре АПЛ
Названа сборная 27-го тура АПЛ
Александр Логинов«Мы не сломаемся»
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Сейв голкипера худшей команды АПЛ признан лучшим в туре
Сергей Бубка«Советские спортсмены ели химию ведрами»
Американцы продолжают разоблачать госпрограмму допинга в СССР. Стоит ли им верить?
Гол футболиста «Эвертона» ударом через себя признан лучшим в туре АПЛ
Все материалы
Культура
Ветеран американского хип-хопа назвал русских рэперов нацистами и объявил войну
«После концерта начинается ****** разврат»
Рэпер-ковбой Yelawolf об уходе с лейбла Эминема, реднеках в хип-хопе и жести на гастролях
Автор песен Лободы и Лолиты раскрыл суммы своих гонораров
Мамкин сибиряк
Уиллем Дефо в аду и все грани женской токсичности: Берлинале-2020
Признанный виновным в сексуальном насилии Вайнштейн попал в больницу
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» приостановили из-за коронавируса
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка изощренно отомстила незнакомцу за непрошеные интимные фото
«Силиконовые чудовища»
Чемпион по операциям на теле влюбил в себя миллионы россиян. Чем он их зацепил?
Девушка получила неожиданный ответ от бывшего возлюбленного спустя восемь лет
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Россиянин продал коллекционеру 200-рублевую купюру за 15 тысяч рублей
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала
Все материалы
Ценности
Модель Victoria's Secret вышла в свет в нижнем белье
Показана новая коллекция кружевного белья для мужчин
В накачанных губах женщины образовались комки из-за неумелого врача
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Ким Кардашьян снялась в белье в окружении полных женщин
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Все материалы
Из жизни
Забывчивость принесла женщине 50 тысяч долларов
Тучная британка похудела вдвое и стала первой красавицей страны
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
Двое ученых заблудились в лесу и неделю пили воду из лужи
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Ставший отцом в 96 лет 104-летний мужчина покурил в кровати и умер
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Все материалы
Представлен новый Mercedes-AMG GLA 45 с «рекордным» турбомотором
Конкуренты нового Hyundai Solaris: есть ли они?
Посмотрите, с кем придется соперничать обновленному седану в России
Компания Hyundai обновила семейство i30
Женевский автосалон 50 лет назад
Модели, представленные в марте 1970 года, в 2020-м официально станут олдтаймерами
Раскрыты комплектации нового Volkswagen Polo для России
Самые быстрые гиперкары
Чемпионская сборная мира по разгону до «сотни»
Появились подробности о моторе для нового Subaru WRX STI
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы